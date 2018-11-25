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Кредитный транш для Украины согласован с МВФ

Экономика

Первая сумма займа составит 1,5 млрд

Киев, 25 ноября 2018, 07:44 — REGNUM  Определена сумма первого транша для Украины. Его сумма составит 1,5 млрд долларов. Об этом в субботу. 24 ноября, сообщило ИА «Украинские новости» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с результатами переговоров с МВФ.

По результатам переговоров, Украина получит, в общей сложности, три транша. Первый и самый крупный составит 1,5 млрд долларов, второй и третий — 1,2 млрд долларов.

При этом сообщается, что до конца текущего года Киев сможет привлечь в бюджет страны уже 2,5 млрд долларов.

Стоит отметить, что кредит Украине МВФ выделяет лишь при соблюдении ряда условий. Одним из таких условий, например, является проведение на Украине энергетической реформы и доведение цен на газ для населения до европейского уровня.

Правительство Украины, выполняя требование МВФ по газу, уже запланировало трёхэтапное повышение тарифов. Первый этап повышения цен на 23,5% для населения должен был начаться с 1 ноября текущего года, но пока реформа цен отложена на неопределённый срок. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что повышение цен на газ отменено не будет и назвал требования об отмене повышения популизмом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине рассказали об обсуждении повышения цен на газ с МВФ

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Украина и МВФ
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