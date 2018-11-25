1,3 млрд рублей за шесть лет выделит Минспорт РФ Приморью

Владивосток, , 06:25 — REGNUM 1,3 млрд рублей за шесть лет, с 2019 по 2024 год, выделит Минспорт РФ Приморскому краю на строительство спортивных объектов. 800 млн из этой суммы потратят на строительство регионального центра хоккея — одного из пяти в России. Открыть центр планируют уже в 2022 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Хорошие новости сообщил глава Минспорта РФ Павел Колобков во время визита в Приморский край.

В ходе встречи с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко главной темой стало использование краевых объектов для подготовки к двум предстоящим Олимпийским играм: летней Олимпиаде в 2020 году в Токио и зимней в 2022 году в Пекине.

Олег Кожемяко отметил, что в Приморье есть спортивные объекты, на которых сборным тренироваться будет удобно. В частности это гребная база в посёлке Лозовом, где сборная СССР проходила подготовку к Олимпиаде в 1988 году. В Лозовом будет построена новая база вместо модернизации старой. Все объекты будут оперативно приведены в порядок и подготовлены к встрече спортсменов.

Павел Колобков подчеркнул, что для Российских сборных Приморский край станет центром подготовки сборных к играм в Азии.

С 2019 года Минспорт РФ выделит Приморью 500 млн рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов. Кроме того, 800 млн рублей выделят на строительство регионального центра хоккея — одного из пяти в России. Центр будет включать две хоккейные коробки, методический центр и зал подготовки спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье войдёт в пилотный проект по обеспечению детей лекарствами. Предполагается, что дети будут получать необходимые им препараты бесплатно.