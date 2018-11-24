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ОЭСР и международные рейтинговые агентства пугают Индию

Экономика

По их прогнозам, экономику этой страны ожидает снижение темпов роста

ОЭСР и международные рейтинговые агентства пугают Индию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Индия

Нью-Дели, 24 ноября 2018, 19:06 — REGNUM  В индийской экономике в 2019—2020 годах ожидается существенное замедление темпов развития, которое превысит 7% в год, сообщает 24 ноября Синьхуа со ссылкой на данные опубликованного на днях доклада ОЭСР.

Авторы доклада связывают негативные ожидания с ростом неопределенности и напряженности в мировой экономике, которые оказывают наиболее серьезное воздействие на рынки развивающихся стран. Констатируя прохождение пика роста, документ обращает внимание на такие тревожные факторы, как ухудшение финансового климата и условий международной торговли; неоднозначно оцениваются последствия динамики цен на нефть и другие энергоносители.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s вместе с Центробанком Индии указали на импортируемую инфляцию, посчитав ее фактором риска ограничения внутреннего спроса, несмотря на усилия индийского правительства в сфере структурных реформ, строительства инфраструктуры, развития инвестиций и экспорта.

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Экономика Индии
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