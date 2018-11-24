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В китайской провинции Чжэцзян построят подводный туннель

Экономика

Он свяжет высокоскоростным железнодорожным сообщением города на берегу и на острове

Нинбо, Китай, 24 ноября 2018, 18:44 — REGNUM  Два города восточно-китайской приморской провинции Чжэцзян будут связаны первым подводным туннелем для высокоскоростных поездов, сообщает Синьхуа со ссылкой на сообщение местных властей.

Трасса пройдет от расположенного на континенте города Нинбо и островным Чжаушанем, расстояние между которыми составляет почти 71 км, а протяженность подводной части составит 16,2 км. Сообщается, что поезда будут проходить по нему со средней скоростью в 250 км/час. Тем самым время в пути по данному маршруту сократится с нынешних 1,5 часов до 30 минут.

Общая протяженность китайских ВСЖД (высокоскоростных железных дорог) достигла 25 тыс. км, что превышает половину всех мировых подобных маршрутов.

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Экономика Китая
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