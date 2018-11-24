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Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам

Экономика

Об этом заявила Федерация промышленности Республики Корея

Южная Корея перенаправляет инвестиции во Вьетнам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вьетнам

Ханой, 24 ноября 2018, 22:45 — REGNUM  Федерация промышленности Республики Корея сообщает о том, что все больше корейских предприятий начинают инвестировать во Вьетнам. В 2017 г. на Вьетнам пришлось 17,7% всех прямых инвестиций, сделанных предприятиями корейской промышленности. В 1990-ом этот показатель составлял всего 3,7%. Одновременно, все меньше корейских предприятий инвестируют в Китай. Если в 2000 г. в КНР шло 44,5% инвестиций, то сейчас этот показатель составляет 27,6%.

Корейские средние и малые предприятия уходят из Китая в ЮВА из-за налоговых льгот, дешевой рабочей силы и других факторов. Для Вьетнама Южная Корея — это главный источник прямых иностранных инвестиций, сообщает издание Vietnam.net. Так, на октябрь 2018 г. Республика Корея инвестирует более чем в 7,3 тыс. проектов на сумму $62,1 млрд.

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Зарубежная хроника
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