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За финансовый год национальный доход Бутана вырос на 24%

Экономика

Национальный доход Бутана за последний финансовый год вырос примерно на 37 миллиардов нгултрумов (примерно 34,3 млрд. рублей)

Тхимпху, 24 ноября 2018, 17:32 — REGNUM  Согласно предварительным отчетам правительства Бутана национальный доход за 2017−18 финансовый год вырос на 36,87 млрд. нгултрумов (примерно 34,3 млрд. рублей), что составляет 24% по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Данное увеличение связано с ростом налоговых поступлений в стране за рассматриваемый год. За 2017−2018 финансовый год эти поступления составили примерно 27 млрд. нгултрумов.

По информации бутанского новостного агентства Kuensel, неналоговые доходы, которые представляют собой дивиденды, роялти и административный сбор, составили примерно 10 млрд. нгултрумов.

Таким образом, налоговые сборы составили 73.5%, а неналоговые — 26.5%.

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Зарубежная хроника
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