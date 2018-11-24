За финансовый год национальный доход Бутана вырос на 24%

Тхимпху, , 17:32 — REGNUM Согласно предварительным отчетам правительства Бутана национальный доход за 2017−18 финансовый год вырос на 36,87 млрд. нгултрумов (примерно 34,3 млрд. рублей), что составляет 24% по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Данное увеличение связано с ростом налоговых поступлений в стране за рассматриваемый год. За 2017−2018 финансовый год эти поступления составили примерно 27 млрд. нгултрумов.

По информации бутанского новостного агентства Kuensel, неналоговые доходы, которые представляют собой дивиденды, роялти и административный сбор, составили примерно 10 млрд. нгултрумов.

Таким образом, налоговые сборы составили 73.5%, а неналоговые — 26.5%.