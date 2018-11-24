Кластер «Волжское море» привлечет в Тверскую область туристов — Руденя

Тверь, , 16:38 — REGNUM Строительство транспортно-логистического узла и ряда инфраструктурных объектов в рамках проекта «Волжское море» в Тверской области начнется в 2019 и в 2020 годах. Подготовка к реализации проекта обсуждалась на совещании, которое 23 ноября провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Игорь Руденя отметил, что реализация проекта, предполагающего строительство в Тверской области нового речного порта для круизных и прогулочных судов, железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути, имеет большое значение для развития туризма и увеличения туристического потока в Тверскую область. Глава региона также особо подчеркнул, что все процедуры, необходимые для реализации проекта, нужно проводить в максимально короткие сроки.

Как отмечалось на совещании, в числе объектов, которые планируется возвести, — пешеходные мосты через р. Дойбицу в Конаковском районе и р. Тьмаку в Твери, водозаборный узел в Завидово. Также запланирована реконструкция автомобильной дороги в Калязине. В настоящее время проекты подготовлены, проводится государственная экспертиза и другие процедуры.

«Волжское море» — один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области. Проект рекомендован для включения в федеральную целевую программу развития туризма в России на 2019−2025 годы. На его реализацию планируется выделить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, около 300 млн рублей — из региональной казны, также предусмотрены частные инвестиции. Ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» станет уникальный туристический транспортно-логистический узел на территории проекта «Завидово», аналогов которому в России нет. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами. Ожидается, что ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам реализации проекта «Волжское море» составят не менее 300 млн рублей.