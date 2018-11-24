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В платежном сервисе «вКонтакте» запустили кешбэк-программу

Экономика

Партнерские соглашения с «вКонтакте» уже заключили компании PepsiCo и Good Food

В платежном сервисе «вКонтакте» запустили кешбэк-программу
Stroganova
ВКонтакте

Москва, 24 ноября 2018, 16:12 — REGNUM  Администрация социальной сети «вКонтакте» запустила приложение «Чекбэк», позволяющее начислять кешбек за покупки в обычных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба «вКонтакте».

С 23 ноября за покупки товаров компаний, заключивших партнерское соглашение с платежным сервисом «VK Pay», можно будет получать деньги на счет сервиса. Такие соглашения с «VK Pay» уже заключили компании PepsiCo и Good Food.

Для возврата части денег за покупку товаров, участвующих в программе, нужно отсканировать QR-код чека через приложение.

Напомним, 27 июня «вКонтакте» запустила собственный платежный сервис «VK Pay», позволяющий оплачивать покупки через электронный кошелек, привязанный к аккаунту в социальной сети.

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