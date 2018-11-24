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Reuters: Logitech готовит сделку по поглощению Plantronics

Экономика

Logitech предложили владельцам Plantronics более $2,2 млрд

Reuters: Logitech готовит сделку по поглощению Plantronics
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Сделка поглощения

Берн, 24 ноября 2018, 15:28 — REGNUM  Швейцарская компания Logitech обсуждает возможность приобретения американской компании Plantronics. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компетентные источники.

По данным издания, Logitech предложили владельцам Plantronics более $2,2 млрд. Рыночная капитализация американской компании составляет около $2 млрд. Эта сделка может стать самой крупной для швейцарской компании.

Отметим, Logitech специализируется на производстве периферийных устройств для компьютеров: клавиатур, веб-камер, колонок, гарнитур и устройств, ориентированных на геймеров.

Plantronics производит головные гарнитуры для различных областей связи.

Отметим, с 1962 года Plantronics поставляет гарнитуры для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Во время экспедиции на Луну астронавты использовали устройства именно этой компании.

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