«Россети» проводят первые зимние учения в Сибири

Красноярск, , 14:43 — REGNUM В Красноярске стартовали первые в истории зимние учения по отработке взаимодействия группы компаний «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Красноярского края. Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе компании, в учениях будет задействовано более 800 человек и почти 300 единиц техники из разных регионов страны.

Во время учений, среди прочего, заменят свыше 25 участков кабельной линии электропередачи, отремонтируют почти 50 мест повреждений на кабельных линиях напряжением 0,4−10 киловольт (кВ), оборудование восьми подстанций 35−110 кВ и еще более 30 трансформаторных и распределительных пунктов.

Учения — это подготовка энергетиков к Зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Как заявил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, накануне Универсиады в Красноярске уже проделано много работы, город стал преображаться. По его словам, важно определить, как оптимально выполнить задачи президента России по повышению качества и надежности, по переходу энергосистемы региона на цифровые технологии.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что Универсиада — событие всенародного значения, и в большой степени оно будет зависеть от качества работы энергосистемы региона:

«Сегодня более 800 человек из разных регионов приступают к большой работе на будущее Красноярска. Ведь качественная энергосистема — наследие Универсиады, которое будет служить краю долгие годы. Я хочу поблагодарить и москвичей, и томичей, и всех гостей, которые откликнулись на этот призыв и приехали к нам. А мы, красноярцы, должны с таким же энтузиазмом каждый на своем месте выполнять свою работу».

Стоит подчеркнуть, что система учений уже хорошо зарекомендовала себя в СКФО, ЦФО и СЗФО. По мнению экспертов, это позволит избежать серьёзных проблем в будущем. «Россети» выстраивают систему, которая будет работать 24 часа в сутки.

Глава «Россетей» Павел Ливинский пообещал, что проведение масштабных учений энергетиков позволит вывести надежность энергоснабжения Красноярска на качественно новый уровень. По его словам, учения продлятся месяц.

«Они закончатся 22 декабря — это самый короткий день в году, самая длинная ночь, как следствие — пик энергопотребления, помноженный на сибирские морозы. Мы должны отработать взаимодействие в таких экстремальных условиях, и тогда будем уверены в слаженности работы и надежности энергоснабжения», — добавил Ливинский.