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ВШЭ: 2019 год для российской экономики будет тяжелым

Экономика

Экономисты ВШЭ считают, что рост ВВП в 2019 году составит только 1,3%

ВШЭ: 2019 год для российской экономики будет тяжелым
Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР
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Москва, 24 ноября 2018, 11:47 — REGNUM  Центр развития НИУ Высшей школы экономики прогнозирует, что 2019 год станет одним из самых тяжелых для российской экономики. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает РБК.

По прогнозам ВШЭ, в ближайшие три года, рост внутреннего валового продукта в России не превысит 1,6 — 1,9%. При этом в 2019 году он составит 1,3%. По данным той же ВШЭ, в 2018 году рост экономики составил 1,8% ВВП.

Причины столь низкого роста экономики — очередное снижение цен на нефть, замедление роста экспорта российской продукции, влияние антироссийских санкций. Немаловажную роль в замедлении роста российской экономики эксперты ВШЭ считают введение постоянного бюджетного правила и повышение ставки НДС.

Прогнозы ВШЭ более пессимистичны, чем базовый прогноз министерства экономического развития РФ.

Эксперты ВШЭ считают, что в 2020 году рост составит 1,6%, а в 2021 году — 1,9% ВВП. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2020 году составит 2%, а в 2021 году — 3%.

Во ВШЭ считают, что без роста мировых цен на нефть более благоприятный сценарий невозможен.

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Макроэкономика России
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