«По решению УФАС»: второй виток волнений в тюменском Заболотье

Тобольск, Тюменская область, , 10:34 — REGNUM Второй виток волнений в тюменском Заболотье породило решение УФАС по Тюменской области. Охотугодье «Носкинский» вновь, 21 ноября 2019 года, выставлено на торги по причине удовлетворения жалобы предпринимателя, участвовавшего в аукционе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, жители Лайтамакского сельского поселения Тобольского района возмущены намерением региональных властей сдать местные охотничьи угодья, а именно Носкинское, в аренду на 49 лет юридическим лицам. Люди не хотят повторения ситуации, сложившейся в охотугодье в Ягунтуме, жители которого рассказывают, что арендатор не пускает их в лес, который охраняют вооружённые люди, а животный мир истребляют любители VIP-охоты.

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Общественные слушания по аренде огромного охотугодья, как уверяет региональное Госохоуправление, прошли в 2014 году, по интернету. Однако в Лайтамакском сельском поселении нестабильная сотовая связь, поэтому результаты интернет-голосования вызывают большие сомнения.

Глава региона Александр Моор обещал возмущённым сельчанам проведение полноценного публичного мероприятия, дабы «развеять все слухи и выработать решение, которое будет приемлемым для всех сторон и полностью отвечать букве закона».

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Слушаний так и не провели. Но 21 ноября 2019 года на официальном сайте государственных торгов появляется объявление об акционе всё на то же охотугодье «Носкинское», причём к участию допущены лишь те организации, что подавали заявки на отменённые из-за протеста сельчан октябрьские торги.

Глава администрации Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров выразил в прессе недоумение: кто кого обманывает — Госохотуправление губернатора или наоборот? В любом случае, сельчане вновь пишут обращения по известным адресам от главы региона до президента страны.

В Госохотуправлении по Тюменской области пояснили, что исполнили требование антимонопольной службы.

Как выяснилось, один из предпринимателей после отмены аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении участка №72.16.2 «Носкинский» пожаловался в УФАС по Тюменской области на действия регионального Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Загвоздка в том, что торги должны были пройти 30 октября 2018 года, а аукцион отменили 29 октября. Всего за день.

«Представитель Госохотуправления на довод жалобы пояснила, что аукцион был отменен для снятия социальной напряженности в связи с массовыми жалобами жителей Тобольского муниципального района Тюменской области», — сообщается в решении УФАС, опубликованном на сайте ведомства.

Комиссия Тюменского УФАС России, «исследовав представленные сведения и документы, напомнила, что согласно ч. 8 ст. 28 «Закона об охоте» организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона». Отменив аукцион за день проведения торгов, Госохотуправление нарушило законодательство и обязано было возобновить торги.

Аукцион на право аренды охотугодья «Носкинский» площадью 129 тыс. га назначен на 29 ноября 2018 года. Начальная цена платы за аренду в год составляет 15,2 тыс. рублей. Шаг аукциона — 762 рублей. Размер обеспечения заявки на участие в торгах составляет полтора миллиона рублей. Отметим, что на октябрьские торги заявлялись три фирмы.

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