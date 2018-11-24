Суббота, 24 Ноября 2018 года
08:22:36 МСК

В Забайкалье открыли автодорогу, ведущую к национальному парку «Алханай»

Экономика

Новая трасса обеспечит подъезд от автомобильной дороги Дарасун (госграница с Монголией) к источнику Алханай — особо охраняемой природной территории федерального значения

В Забайкалье открыли автодорогу, ведущую к национальному парку «Алханай»
Иллюстрация: Правительство Забайкальского края
В Забайкалье завершили реконструкцию автомобильной дороги к самому популярному туристическому кластеру региона — национальному парку «Алханай»

Чита, 24 ноября 2018, 07:02 — REGNUM  В Агинском Бурятском округе Забайкальского края состоялось торжественное открытие реконструированной автомобильной дороги протяжённостью 24 километра, которая обеспечит подъезд от автомобильной дороги Дарасун (госграница с Монголией) к особо охраняемой природной территории федерального значения — источнику Алханай. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Открывая новый дорожный объект, глава краевого минтерразвития Виктор Паздников подчеркнул, что национальный парк Алханай, является не просто охраняемой природной территорией с уникальной природой. В этом месте расположен историко-религиозный центр буддистов России, который относится к числу пяти священных мест северного буддизма.

Известно, что реконструкция дороги велась три года, а стоимость работ, в соответствии с контрактом, составила 467,8 миллионов рублей.

Напомним, национальный парк Алханай расположен на территории Дульдургинского района Забайкалья, население которого составляет порядка 14 тысяч человек. Туристический кластер в среднем в год посещают 29 000 туристов, в том числе из стран континентальной Европы и соседнего государства — КНР.

С завершением реконструкции автомобильной дороги к парку Алханай ожидается прирост туристического потока в сторону увеличения, специалисты рассчитывают, что парк будут посещать порядка 40 000 туристов в год.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить