На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»

Киев, , 05:01 — REGNUM Очередное зачисление переплаты «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража поступило в «Нафтогаз», сообщили в пресс-службе компании.

«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» заплатить $4,63 млрд «Нафтогазу» за недопоставку газа по транзитному договору. Но у украинского покупателя долг перед российским поставщиков в размере $2,1 млрд, и сумма сократилась до $2,56 млрд.

На эту сумму также начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения. После этого «Газпром» потребовал отмены этого решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября украинцы взыскали с «Газпрома» $18 млн переплаты за транзит. Такая практика ведется уже на протяжении двух месяцев по решению Стокгольмского арбитража.

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