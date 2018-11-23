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На Украине запретили операторам накручивать цены на газ

Экономика

Объективные потери операторов уже учтены при расчете цены на газ

На Украине запретили операторам накручивать цены на газ

Киев, 23 ноября 2018, 22:01 — REGNUM  Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».

По ее словам, почти все операторы газораспределительных сетей в октябре 2018 года начислили гражданам в среднем по 1,5% на стоимость газ. Доначисления производятся потому, что есть разница между измерениями объемов газа на газотранспортной системе и у бытовых потребителей. Однако НКРЭКУ уже учла потери операторов в своей формуле расчета стоимости газа.

Напомним, на Украине с 1 ноября цены на газ подняли на 23,5%. Ожидается, что в дальнейшем рост цен продолжится.

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