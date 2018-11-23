На Украине запретили операторам накручивать цены на газ

Киев, , 22:01 — REGNUM Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».

По ее словам, почти все операторы газораспределительных сетей в октябре 2018 года начислили гражданам в среднем по 1,5% на стоимость газ. Доначисления производятся потому, что есть разница между измерениями объемов газа на газотранспортной системе и у бытовых потребителей. Однако НКРЭКУ уже учла потери операторов в своей формуле расчета стоимости газа.

Напомним, на Украине с 1 ноября цены на газ подняли на 23,5%. Ожидается, что в дальнейшем рост цен продолжится.

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