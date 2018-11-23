Порошенко: «Словакия обеспечивает энергетическую независимость Украины»

Киев, , 20:47 — REGNUM «Словакия является основным поставщиком газа, который обеспечивает энергетическую независимость Украины. С 2015 года Россия отказывается поставлять газ Украине». Об этом 23 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга в Киеве с президентом Словакии Андреем Киской.

«Отдельно мы затронули в переговорах энергетическую сферу… Ровно три года назад, в октябре 2015 года, когда Российская Федерация закрыла поставки газа в Украину, пытаясь создать социальные и экономические проблемы, именно Словакия первой обеспечила поставки нам европейского газа через интерконнектор. На сегодняшний день она является одним из основных поставщиков газа, который обеспечивает энергетическую независимость Украины», — сказал Порошенко.

По его словам, Украина и Словакия договорились совместно противодействовать строительству «Северного потока — 2».

«Мы провели переговоры о координации наших усилий относительно недопустимости строительства абсолютно политически мотивированного российского проекта «Северный поток — 2». Констатируем, что имеем абсолютно общую позицию относительно этого проекта», — добавил Порошенко.

Президент отметил, что ЕС стал надежным рынком для украинских товаров в отличие от России.

«В первом полугодии рост товарооборота между нашими странами произошел на 36%. Это еще одно доказательство эффективности работы Соглашения об ассоциации, эффективности функционирования углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли в условиях, когда Россия использует механизм эмбарго как элемент гибридной войны, закрыла свои рынки. На сегодняшний день Европейский Союз является надежным рынком для украинских производителей», — рассказал Порошенко.

Он также назвал «наглым нарушением международного права» визит президента России Владимира Путина в Крым.

«От этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым не станет российским. Крым — всегда был и будет Украиной. В данном случае действия российского руководства только демонстрируют полное игнорирование международного права. Именно поэтому международное сообщество ввело против Российской Федерации санкции. Пока это будет продолжаться, я уверен, санкции будут оставаться», — подчеркнул Порошенко.

В свою очередь президент Словакии Киска также назвал «политическим» проект «Северный поток — 2».

«Словакия всегда отмечала, что «Северный поток — 2» — это не экономический, а политический проект», — сказал Киска.

При этом президент выразил надежду, что Украина станет частью Евросоюза.

«Словакия обеспечивает поставку газа в Украину. Если у меня правильная информация, это 90% газа. На протяжении последних пяти лет Словакия предоставляет большой объем гуманитарной помощи Украине. Сегодня мы еще передадим гуманитарную помощь на 125 тыс. евро… Мы все в ЕС ожидаем, что Украина станет частью, что Украина будет составной частью нашей Европы», — добавил Киска.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент Порошенко заявил, что как только будет достроен «Северный поток — 2», у России исчезнет сдерживающий фактор, и вероятность нападения РФ на Украину возрастет.

Напомним, в первом полугодии 2018-го экспорт с Украины в Россию сократился на 5,6%, а импорт из России на Украину увеличился на 25%. Сальдо с положительного (0,4 млрд долл.) стало отрицательным (-0,6 млрд). Уровень экспорта товаров С Украины в РФ составил 8% от общего объема торговли страны, что составляет 2 млрд 147,9 млн долл. В свою очередь, Украина импортировала из России товаров и услуг на сумму 4 млрд 439 млн долл., что составило 14,3% от общего объема торговли.

Против 2011-го объемы торговли Украины с Россией сократились в 5—6 раз, а против 2013-го — в 4 раза. Причиной падения украинского экспорта в Россию было закрытие российского рынка для многих украинских товаров. В 2014 году Россия запретила ввоз украинской плодоовощной, молочной, мясной, рыбной, пивоваренной, кондитерской и другой пищевой продукции. Это были основные статьи экспорта Украины, и особенно в Россию.

Кроме того, сократился экспорт С Украины в Россию стали, стальных труб, железнодорожных вагонов, оборудования и прочего. В значительной степени это было вызвано также насыщением российского рынка продукцией местного производства (импортозамещение).