Всемирная выставка «ЭКСПО 2025» пройдёт в Японии

Париж, , 19:06 — REGNUM Генеральная ассамблея Международного бюро выставок определилась с городом, в котором в 2025 году пройдёт всемирная универсальная выставка «ЭКСПО». Большинство делегатов отдали свои голоса японскому городу Осака, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Результаты голосования приведены в twitter-аккаунте МБВ. Согласно им, Осака получила в свою поддержку 92 голоса. Екатеринбург поддержал 61 делегат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование прошло 23 ноября в Париже. Екатеринбург и Осака вышли во второй тур. Столица Азербайджана Баку завоевала третье место и не попала в финал.

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