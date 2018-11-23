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Всемирная выставка «ЭКСПО 2025» пройдёт в Японии

Экономика

Екатеринбург занял второе место по итогам голосования

Париж, 23 ноября 2018, 19:06 — REGNUM  Генеральная ассамблея Международного бюро выставок определилась с городом, в котором в 2025 году пройдёт всемирная универсальная выставка «ЭКСПО». Большинство делегатов отдали свои голоса японскому городу Осака, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Результаты голосования приведены в twitter-аккаунте МБВ. Согласно им, Осака получила в свою поддержку 92 голоса. Екатеринбург поддержал 61 делегат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование прошло 23 ноября в Париже. Екатеринбург и Осака вышли во второй тур. Столица Азербайджана Баку завоевала третье место и не попала в финал.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбург вышел во второй тур голосования за «ЭКСПО-2025»

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ЭКСПО-2025
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