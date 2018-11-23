Липецкая область получит 300 млн рублей на «насущные проблемы»

Липецк, , 18:46 — REGNUM Липецкая область получит из федерального бюджета грант в размере почти 300 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, регион вошёл в число 40 субъектов РФ, показавших лучшие результаты по собираемости доходов.

Среди 40 регионов было распределено 19 млрд 960 млн рублей. В Липецкую область из федеральной казны отправится 299 млн 322 тыс. рублей. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти средства регионы могут потратить на решение «самых насущных проблем, которые всегда есть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, первое место в списке 40 регионов заняла Белгородская область. Она же получила самый большой грант — 990,8 млн рублей.

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