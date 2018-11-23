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Автомобильная развязка в Красногорске близка к открытию?

Экономика

В следующем году «начнется строительство 10 объектов, девяти путепроводов и одной дороги»

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Автомобильная развязка в Красногорске близка к открытию?
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске

Красногорск, 23 ноября 2018, 18:44 — REGNUM  В Подмосковье в 2019 году откроется рабочее движение на восьми автодорогах, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков, пишет агентство «Москва».

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Строительство развязки идёт полным ходом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство развязки идёт полным ходом
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Строительство автомобильной развязки в Красногорске
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство автомобильной развязки в Красногорске

Тресков перечислил наиболее крупные проекты: путепровод через ж/д пути на 5 километре дороги Балашиха — Салтыковка (на Разинском шоссе), транспортную развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске (микрорайон Павшинская пойма) — второй и третий пусковые комплексы, а также путепровод через железнодорожные пути на 16 км Горьковского направления МЖД в Реутове.

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Строительные работы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительные работы
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Стройка ведётся вплотную к домам
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Стройка ведётся вплотную к домам

Чиновник добавил, что в следующем году «начнется строительство 10 объектов, девяти путепроводов и одной дороги».

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Строительство автомобильной развязки в Красногорске
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство автомобильной развязки в Красногорске

Открытие первого комплекса развязки в Красногорске намечено на конец 2018 года. Тем не менее, говорить о высокой готовности объекта пока не приходится, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Строительные работы вовсю ведутся как на самой эстакаде, так и на подъездных путях. С тем, как выглядит объект сегодня, предлагаем ознакомиться в фоторепортаже.

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Автотранспортные проблемы Подмосковья
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