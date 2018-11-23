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В Калининградской области восстановили систему бун

Экономика

Её протяжённость – более одного километра

Калининград, 23 ноября 2018, 18:14 — REGNUM  «Балтберегозащита» сегодня, 23 ноября, отчиталась о завершении ремонтных работ на побережье Пионерского, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Восстановлен участок пляжеудерживающих сооружений, в простонародье называемых «волнорезами». Протяжённость — 1050 метров.

Сооружения представляют из себя 22 однорядных бун из лиственницы. Протяжённость каждой — 50 метров. С помощью их естественным способом образуется широкий пляж. Он уже расширился с ширины в 12,9 метров до 16,6 метров при максимальной ширине в 31 метр.

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