В Калининградской области восстановили систему бун

Калининград, , 18:14 — REGNUM «Балтберегозащита» сегодня, 23 ноября, отчиталась о завершении ремонтных работ на побережье Пионерского, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Восстановлен участок пляжеудерживающих сооружений, в простонародье называемых «волнорезами». Протяжённость — 1050 метров.

Сооружения представляют из себя 22 однорядных бун из лиственницы. Протяжённость каждой — 50 метров. С помощью их естественным способом образуется широкий пляж. Он уже расширился с ширины в 12,9 метров до 16,6 метров при максимальной ширине в 31 метр.