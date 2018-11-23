Воронежская облдума повысила налог на имущество для «Ильюшин Финанс»

Воронеж, , 18:13 — REGNUM Поправки к закону «О налоге на имущество организаций», которые предусматривают увеличение ставки по налогу на имущество с 0,3 до 1,1% для авиализинговых компаний, приняли депутаты Воронежской облдумы 23 ноября.

На территории Воронежской области зарегистрирована одна компания, которая подпадает под действие закона — это ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК).

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая попытка поднять ставку по налогу для имущества для «ИФК». В течение нескольких лет ставка налога на имущество для этого предприятия была нулевой. В ноябре 2015 года дума приняла решение об увеличении ее размера до 1,1%. А уже в январе 2016-го «ИФК» сообщила о смене юридического адреса на Ульяновскую область, где соответствующие льготы действовали с 2013 года. В итоге власти пошли навстречу руководству «ИФК» и снизили налоговую ставку до 0,3%.

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