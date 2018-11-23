План СГК по улучшению экологии Красноярска представили главе Минприроды РФ

Красноярск, , 18:08 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на Красноярской ТЭЦ-3 СГК ознакомился с ходом реализации мероприятий Сибирской генерирующей компании (СГК), направленных на снижение негативного влияния на атмосферу Красноярска. Кроме руководителя федерального ведомства с рабочим визитом на теплоэлектроцентрали 23 ноября побывали полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Несколько мероприятий Сибирской генерирующей компании входят в федеральный проект «Чистый воздух».

В марте 2018 года на Красноярской ТЭЦ-1 СГК приступили к сносу одной из дымовых труб, высотой 105 метров. Эти работы дали старт строительству новой трубы высотой 275 метров. В дальнейшем будут демонтированы соседние трубы по 105 и 120 м. На освободившемся месте установят современное природоохранное оборудование — электрические фильтры с коэффициентом очистки дымовых газов более 99%. Они заменят менее эффективные батарейные циклонные уловители. В СГК отметили, что реализация всех проектов по модернизации экологического оборудования на ТЭЦ-1 позволит снизить валовый объем выбросов на 25% ежегодно (в том числе на 80% по пыли) и уменьшить индекс загрязнения атмосферы в зоне влияния теплоэлектроцентрали.

Второе немаловажное экологическое мероприятие, реализуемое СГК в Красноярске, — вывод из эксплуатации малых котельных с низкими дымовыми трубами и неэффективным природоохранным оборудованием. С 2015 по 2018 годы на теплоисточники комбинированной выработки переключили 13 котельных. В планах компании — до 2024 года увеличить количество закрытых малых котельных в городе до 40. Экологическим эффектом от вывода малых котельных станет сокращение валового объема выбросов в атмосферу на 10,8 тыс. тонн в год.

Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын подчеркнул, чтокомпания сделала уже немало в Красноярском крае:

«Есть ряд направлений, одно из них, которое начато и примерно на четверть уже выполнено — это замещение малоэффективных котельных более экологичными ТЭЦ. Кроме того, мы предоставляем для строительной отрасли дешевые материалы, произведенные из золошлака. Но, конечно, нам предстоит выполнить еще намного больше работы. Нужно прокладывать теплосети, чтобы замещать еще больше котельных. Планируется реализовать крупные и серьезные проекты на ТЭЦ-3 и провести комплексную модернизацию на ТЭЦ-1. Самое важное для нас сейчас, чтобы появилась нормативная база, которая позволит осуществлять инвестиционные проекты».

Он отметил, что Красноярская ТЭЦ-3 — это пример того, как должна выглядеть российская энергетика в большинстве регионов страны.

Возможность реализации намеченных планов отметил и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин:

«Меня радует, что здесь очень умные и креативные инженеры. Они точно знают, как с этими проблемами справиться. Существует вопрос финансирования. То, что сегодня мы обсуждаем, — вопрос тех денег, которые нужны для выполнения программы, и те деньги, которые фактически есть. Наша совместная задача — сложить вместе с бизнесом всё это в единую программу».

Губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что в регионе после февральского визита президента России подготовили комплексный план по оздоровлению экологической обстановки:

«Сегодня мы имеем уже определенные результаты — это снижение выбросов на 5−7% от общего валового объема. Дальше снижать долю выбросов будет сложнее и дороже. Поэтому здесь необходимо и серьезное финансирование, и более активная работа наших крупных компаний».

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что определенные изменения произойдут до 2019 года, так как работа в этом направлении уже идет.

Справка: Федеральный проект «Чистый воздух» включает в себя комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу в сроки с октября 2018 года по декабрь 2024 года. Одной из целей проекта является снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не менее чем на 20% в наиболее загрязненных городах.