Крымские власти намерены экономить воду за счёт повышения тарифов

Симферополь, , 18:05 — REGNUM Власти Крым ведут работу по снижению потребления и потерь питьевой воды, поэтому для стимулирования граждан вводится дифференцированный тариф, из-за которого цена за кубометр вырастет на четыре рубля. Об этом сегодня на расширенном заседании Общественной палаты Крыма заявил вице-премьер правительства РК Михаил Селезнёв.

«Работа с учётом дефицита водных ресурсов проводится в том направлении, чтобы и стимулировать, и добиться снижения расхода воды. Экономность нам позволяет экономить», — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что цена при дифференцированном тарифе получается стимулирующая.

«Она ниже нормативной, то есть это 28 рублей за кубометр», — подчеркнул Михаил Селезнёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на полуострове с 2019 года будет частично вводится новый тариф на воду, который предполагает применение ряда коэффициентов при разных объёмах потребления воды. Так, коэффициент 0,8 будет учитываться при потреблении до трех кубометров в месяц, коэффициент 1 — при потреблении от 3 до 5 кубометров, а при потреблении от 5 кубометров и более будет действовать коэффициент 1,53. Ранее в руководстве республики заявили, что в регионах Крыма, где есть скважины, находящиеся в собственности частников, и где нет альтернативного источника поставки воды, должны быть приняты меры по их принудительному возврату в собственность государства.

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