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Центробанк Италии: граждане страны за полгода потеряли 85 млрд евро

Экономика

В регуляторе допускают, что объем потерь вырастет почти вдвое

Рим, 23 ноября 2018, 18:05 — REGNUM  Снижение стоимости итальянских ценных бумаг в последние полгода обошлось гражданам страны в 85 млрд евро, сообщили в пятницу, 23 ноября, в Центробанке страны, передает Il Sole 24 Ore.

Удешевление ценных бумаг привело к потере 2% средств домохозяйств, а поскольку в последние недели ситуация на бирже лишь усложнилась, то прогнозируется увеличение потерь еще на 1,5%, отметили в Центробанке.

Наблюдатели связывают снижение стоимости итальянских ценных бумаг и котировок акций итальянских компаний с конфликтом правительства страны и властей ЕС вокруг проекта бюджета Италии на 2019 год.

При этом обе стороны конфликта возлагают ответственность за падение на бирже друг на друга. Евробюрократы отмечают, что инвесторы «голосуют ногами» против популистского правительства. Министры уверены, что апокалиптичная пропаганда из Брюсселя является не следствием, а причиной биржевых потерь.

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Экономика Италии
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