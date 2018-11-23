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Игорь Артамонов встретился с липецкими производителями и ретейлерами

Экономика

Стороны обсудили безбарьерный вход местной продукции в торговые сети

Липецк, 23 ноября 2018, 18:03 — REGNUM  Взаимодействие розничных сетей с региональными торговыми производителями стало главной темой встречи временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова с представителями местных компаний и предприятий сетевой торговли. Как сообщила пресс-служба областной администрации, встреча прошла 22 ноября.

«Продукция многих липецких производителей сегодня востребована и конкурентоспособна, но при этом только некоторые из них смогли войти в торговые сети. Региональным предприятиям нужны новые возможности и новые рынки сбыта. И успешный опыт коллег по цеху необходимо тиражировать», — считает Игорь Артамонов.

В продвижении местной продукции в крупные торговые сети заинтересованы и сами производители, и власть, и ретейлеры. Так, о намерениях развивать взаимовыгодное сотрудничество с липецкими товаропроизводителями в ходе встречи заявил представитель Центрально-Черноземного подразделения торговой сети Х5 Retail Group, где липецкая продукция продается в магазинах не только на территории региона, но и в соседних областях.

Переговоры с производителями молочных изделий, мясных продуктов, птицы и сахара продолжатся. Ретейлеры также выразили готовность обсуждать вопросы, связанные с регулярными поставками овощей и фруктов. Конкретные меры по продвижению липецкой продукции в торговые сети предлагают и эксперты областного управления ценовой политики и потребительского рынка.

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