Пятница, 23 Ноября 2018 года
20:20:48 МСК

Екатеринбург вышел во второй тур голосования за «ЭКСПО-2025»

Экономика

Голосование проходит в Париже

Екатеринбург вышел во второй тур голосования за «ЭКСПО-2025»
Иллюстрация: Exporussia2025.com
ЭКСПО 2025

Париж, 23 ноября 2018, 18:57 — REGNUM  Екатеринбург вышел во второй тур голосования по выбору города, в котором в 2025 году пройдёт всемирная универсальная выставка «ЭКСПО». Свой выбор в Париже сделали участники генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбургу отдали голоса 48 делегатов. 85 проголосовали за Осаку (Япония), а 23 — за Баку, говорится в официальном twitter-аккаунте МБВ. Теперь предстоит второй тур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября станет известно, в каком городе пройдёт «ЭКСПО-2025». В числе кандидатов: Екатеринбург, Баку и Осака (Япония). Город, в котором она состоится, определяют 169 делегатов генеральной ассамблеи МБВ.

Читайте развитие сюжета: Всемирная выставка «ЭКСПО 2025» пройдёт в Японии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЭКСПО-2025
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить