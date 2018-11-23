В Танзании построят завод по производству автомобилей

Додома, , 19:04 — REGNUM Танзанийская компания IPP Automobile Ltd подписала соглашение с корейской компанией Youngsan Glonet Corporation и начнет строительство автомобильного завода в Танзании.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, первые автомобили появятся в Танзании уже в октябре 2019 года.

Председатель компании IPP Реджинальд Менги сообщил, что в строительство завода будет вложено 10 миллионов долларов США. Предприятие будет основано в районе Курасини, области Дар-эс-Салам.

Также он добавил, что на заводе будет работать около 500 человек и еще 500 сотрудников будут задействованы в области продажи и распространения автомобильной продукции.

Исполнительный директор IPP Automobile Ltd Годфри Битесигириве отметил, что закупка материалов необходимых для строительства завода начнется в январе 2019 года.