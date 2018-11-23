Минэнерго согласно на единую сетевую компанию в РФ

Москва, , 17:25 — REGNUM В России может появиться единая сетевая компания. Как заявил 23 ноября министр энергетики РФ Александр Новак, возглавляемое им ведомство поддерживает предложение МЧС о консолидации территориальных сетевых организаций на базе дочерних предприятий «Россетей».

По информации ТАСС, с предложением о консолидации выступил директор департамента оперативного управления МЧС Анатолий Елизаров.

Отметим, что в совещании по вопросу организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с применением современных информационных технологий приняли также участие министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, заместитель главы Минэнерго Андрей Черезов, глава «Россейтей» Павел Ливинский.

Добавим, на сегодняшний день часть электросетей принадлежат небольшим организациям. Всего в РФ насчитывается 1716 ТСО, на долю которых приходится 26% всего сетевого комплекса.