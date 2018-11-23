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Минэнерго согласно на единую сетевую компанию в РФ

Экономика

В МЧС прошло совещание по данному вопросу

Москва, 23 ноября 2018, 17:25 — REGNUM  В России может появиться единая сетевая компания. Как заявил 23 ноября министр энергетики РФ Александр Новак, возглавляемое им ведомство поддерживает предложение МЧС о консолидации территориальных сетевых организаций на базе дочерних предприятий «Россетей».

По информации ТАСС, с предложением о консолидации выступил директор департамента оперативного управления МЧС Анатолий Елизаров.

Отметим, что в совещании по вопросу организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с применением современных информационных технологий приняли также участие министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, заместитель главы Минэнерго Андрей Черезов, глава «Россейтей» Павел Ливинский.

Добавим, на сегодняшний день часть электросетей принадлежат небольшим организациям. Всего в РФ насчитывается 1716 ТСО, на долю которых приходится 26% всего сетевого комплекса.

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Электроэнергетика
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