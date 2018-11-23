Италия отклонит бюджет ЕС, если средства для фермеров будут сокращены

Рим, , 17:11 — REGNUM Италия отклонит проект бюджета ЕС, если средства фондов поддержки сельского хозяйства страны будут снижены «хотя бы на один цент», заявил в пятницу, 23 ноября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает AdnKronos.

Ранее европейские власти отвергли некоторые предложения Италии о поддержке фермеров — в частности, Еврокомиссия отклонила итальянский план поддержки производителей сахара, в котором предлагалось изменить нормативы хранения продукта, разрешив частное его хранение.

Позже в правительстве сообщили о возможном введении нового способа поддержки отрасли: производителей сладких газированных напитков предложено освободить от уплаты нового налога, который может быть введен для них, но только в том случае, если используемый сахар производится в Италии.

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