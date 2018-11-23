Пятница, 23 Ноября 2018 года
18:51:14 МСК

Италия отклонит бюджет ЕС, если средства для фермеров будут сокращены

Экономика

Ранее европейские власти отвергли некоторые предложения Италии о поддержке фермеров

Рим, 23 ноября 2018, 17:11 — REGNUM  Италия отклонит проект бюджета ЕС, если средства фондов поддержки сельского хозяйства страны будут снижены «хотя бы на один цент», заявил в пятницу, 23 ноября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает AdnKronos.

Ранее европейские власти отвергли некоторые предложения Италии о поддержке фермеров — в частности, Еврокомиссия отклонила итальянский план поддержки производителей сахара, в котором предлагалось изменить нормативы хранения продукта, разрешив частное его хранение.

Позже в правительстве сообщили о возможном введении нового способа поддержки отрасли: производителей сладких газированных напитков предложено освободить от уплаты нового налога, который может быть введен для них, но только в том случае, если используемый сахар производится в Италии.

Читайте также: В Италии нашли способ поддержать производителей сахара за счет «Кока-колы»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить