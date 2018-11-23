Сальвини: пенсионная реформа обеспечит 600 тысяч рабочих мест для молодежи

Рим, , 17:02 — REGNUM Пенсионная реформа в Италии позволит 600 тысячам граждан выйти на пенсию раньше, а также позволит аналогичному числу молодых людей найти рабочие места, заявил в пятницу, 23 ноября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает AdnKronos.

Одной из наиболее актуальных проблем экономики Италии является именно молодежная безработица, а появление на рынке большого количества свободных рабочих мест позволит значительному числу молодежи не покидать страну, полагает Сальвини.

Сейчас пенсионный возраст в Италии рассчитывается по сложной схеме и составляет в среднем 67 лет. По новым правилам, которые должны вступить в силу в 2019 году, на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не менее 100, который не моложе 62 лет и стаж которого составляет не менее 38 лет.

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