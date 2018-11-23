Вьетнам и Индия намерены увеличить торговый оборот до $15 млрд к 2020 г

Ханой, , 20:44 — REGNUM В Ханое прошел Вьетнамо-индийский бизнес-форум, в котором приняли участие представители деловых кругов обеих стран, президент Индии Рам Натх Ковинд и заместитель премьер-министра Чинь Динь Зунг.

Бизнес-форум состоял из четырех секций: сельское хозяйство, производство удобрений и пищевая промышленность; здравоохранение и фармацевтика; возобновляемая и невозобновляемая энергетика; услуги, информационные технологии, обучение, авиация и туризм. Стороны отметили успехи и перспективы торговых отношений между Вьетнамом и Индией.

В частности, стороны отметили, что с момента установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в 2016 г. торговый оборот между двумя странами увеличился с $7,8 млрд за период 2015—2016 гг. до $12,8 млрд в 2017—2018 гг. Индия входит в топ-10 торговых партнеров Вьетнама. Ожидается, что объем торговли между двумя странами вырастет до $15 млрд к 2020 г.