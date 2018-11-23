Вьетнам увеличит нефтепереработку к 2023 г. в четыре раза

Ханой, , 21:24 — REGNUM В настоящий момент во Вьетнаме работает лишь один нефтеперерабатывающий завод Зунгкуат в провинции Куангнгай в центральном Вьетнаме. Завод, принадлежащий государственной компании PetroVietnam, не обладает большими мощностями, перерабатывая 148 тыс. баррелей сырой нефти в день. Однако уже к 2023 г. Вьетнам будет способен перерабатывать в четыре раза больше нефти, так как в стране будут открыты еще два нефтеперерабатывающих завода.

Первый из них, завод Нгишон в провинции Тханьхоа, начнет работу уже в этом месяце. Новый нефтеперерабатывающий завод является совместным проектом компаний PetroVietnam, Kuwait Petroleum, японских Idemitsu Kosan и Mitsui Chemical на сумму $9 млрд. В его проекте заявляется, что новый завод будет перерабатывать до 200 тыс. баррелей нефти в день.

В то же время сообщается, что будет возобновлено строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Лонгшон в провинции Баря — Вунгтау на севере страны. Строительство объекта планируют завершить к 2023 г. Завод Лонгшон будет способен перерабатывать 200 тыс. баррелей нефти в день и производить 1,6 млн тонн олефинов в год.