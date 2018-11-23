В Крыму хотят поднять тариф на воду почти на четыре рубля

Симферополь, , 16:45 — REGNUM В ГУП РК «Вода Крыма» предлагают властям увеличить тариф на воду почти на четыре рубля за кубический метр. Об этом 23 ноября на заседании совета Общественной палаты РК сообщил начальник управления экономики и финансов предприятия Александр Мясников.

«Мы предлагаем экономически обоснованный тариф, не льготный. Снижение оплаты произойдёт у 80−85% населения по приборам учёта, также это приведёт к снижению или к полному отсутствию получения межтарифной разницы из бюджета», — отметил Мясников.

По его словам, на данный момент действует тариф — 31,55 рубля за кубометр, а экономически обоснованная стоимость воды — 35,39 рубля за куб.

«Экономически обоснованный тариф будет введён вместе с дифференцированными расценками на всей территории полуострова для граждан, у которых установлены приборы учёта. При потреблении до трёх кубометров воды в месяц коэффициент составит 0,8; при расходе от 3 до 5 кубометров коэффициент будет — 1, а при потреблении от 5 кубометров и более будет действовать коэффициент — 1,53», — пояснил представитель предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что ГУП РК «Вода Крыма» получит в 2019 году 100 миллионов рублей на закупки ассенизаторской техники.

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