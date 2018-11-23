Вьетнам является лидером по развитию цифровой экономики в ЮВА

Ханой, , 19:32 — REGNUM В совместном исследовании, проведенном Google и сингапурским государственным холдингом Temasek сообщается, что валовой объем товарооборота в сети Интернет (gross merchandise volume) составляет 4% ВВП Вьетнама, что является самым большим показателем в ЮВА, сообщает издание VNExpress. Следом за Вьетнамом по данному показателю идет Сингапур с 3,2%.

Согласно данным Ассоциации электронной коммерции Вьетнама, за последний год цифровая экономика страны выросла на 25%. К 2020 г. ожидается, что объем продаж в сети Интернет вырастет до показателя в $10 млрд.

Несмотря на то, что по абсолютным значениям в ЮВА лидирует цифровая экономика Индонезии, объем которой может достичь отметки $100 млрд к 2025 г., у Вьетнама есть все шансы занять достойное место в регионе. Вьетнамцы являются активными пользователями сети Интернет, проводя там по 25 часов в неделю. По показателю сетевой активности Вьетнам лишь слегка уступает Сингапуру. С большим интересом в стране относятся к таким вьетнамским онлайн-сервисам, как FastGo и GoViet, GrabFood. Во Вьетнам активно приходят зарубежные онлайн-сервисы, что обеспечит, как минимум в краткосрочной перспективе, высокие темпы роста цифровой экономики страны.