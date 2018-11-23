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Кредитное соглашения между Индией и Вьетнамом для ВПК на $500 млн отложено

Экономика

Индия и Вьетнам подписали четыре соглашения во время визита президента Рам Натха Ковинда, но снова не смогли завершить обсуждение сделки по внедрению кредитной линии на сумму 500 миллионов долларов США

Нью-Дели, 23 ноября 2018, 22:04 — REGNUM  В результате визита президента Индии Рам Натха Ковинда во Вьетнам было заключено четыре двусторонних соглашения, однако договоренность по предоставлению вьетнамской стороне кредита общей суммой 500 миллионов долларов США, который был одобрен индийским правительством в рамках углубления оборонного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, так и не была достигнута.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в совместном заявлении, опубликованном по окончании визита президента Индии, говорится, что вьетнамская сторона высоко оценила предложение Индии о кредите в размере 500 миллионов долларов США для развития оборонной промышленности и согласна ускорить процедуру его утверждения.

Основная причина процедурных проволочек связана с нежеланием Вьетнама иметь государственный долг, который превышал бы 65% ВВП, и внешний долг на отметке более 50% ВВП. Кроме того, озабоченность вьетнамской стороны вызывает стремление Индии вкладываться именно в оборонную промышленность, что демонстрирует жесткий отказ инвестировать в другие сферы хозяйства.

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Зарубежная хроника
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