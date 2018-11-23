В Тюменской области принят дефицитный бюджет

Тюмень, , 16:35 — REGNUM Депутаты Тюменской областной думы 23 ноября приняли региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. По сравнению с 2018 годом, увеличена доходная часть, но также станут больше расходы по ряду значимых статей. Бюджет 2019 года будет дефицитным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте финансов Тюменской области.

Доходы бюджета Тюменской области в 2019 году запланированы в размере 142 млрд 825 млн рублей, расходы — 165 млрд 222 млн рублей. Плановый дефицит — 22 млрд 397 млн рублей.

Напомним, бюджет Тюменской области 2018 года был запланирован в общем объеме доходов 115,6 млрд рублей, а расходов — 142,5 млрд рублей. Плановый дефицит составлял 27 млрд рублей. В итоге, к концу 2018 года дефицит удалось сократить до 16 млрд рублей.

На 2019 год увеличено финансирование капитального ремонта дорожной сети, поддержки малого и среднего бизнеса, строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, благоустройства городских территорий, а также больше выделено средств на ликвидацию несанкционированных свалок. Солидные средства выделяются на строительство и реконструкцию детских садов, школ, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. В целом на социальную сферу определены 84,3 млрд рублей, или 52% бюджета.

В ходе обсуждения основного финансового документа отмечалось, что в связи с падением цен на нефть региону необходимо акцентировать внимание на несырьевом секторе экономики.

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