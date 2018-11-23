Пятница, 23 Ноября 2018 года
21:49:41 МСК

Ситуация в японской экономике улучшается, несмотря на стихийные бедствия

Экономика

Японская экономика продолжает демонстрировать улучшения на фоне кризисов в мировой торговле

Ситуация в японской экономике улучшается, несмотря на стихийные бедствия
bellergy

Токио, 23 ноября 2018, 20:40 — REGNUM  Кабинет министров Японии пришел к выводу, что экономика Японии «восстанавливается в умеренных темпах» и уже наблюдаются улучшения. Об этом правительство сообщило в ноябрьском выпуске ежемесячного экономического отчета. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», устойчивый внутренний спрос, частное потребление и экспорт сыграли ключевую роль. Это является положительным моментом в условиях, когда Соединенные Штаты и Китай находятся в условиях торговой войны, что порождает колебания в мировой экономике.

В правительстве также добавили, что с июля по сентябрь на экономике негативно сказывались стихийные бедствия, однако их последствия уже сошли на нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить