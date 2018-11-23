Курская область получит от правительства грант в полмиллиарда рублей

Курск, , 16:13 — REGNUM Курская область вошла в число регионов, которые получат дополнительные средства в виде гранта в свои бюджеты по итогам сбора налогов в бюджеты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, проект соответствующего распоряжения был внесён в Госдуму правительством РФ.

Среди 40 регионов было распределено 19 млрд 960 млн рублей. Курской области предназначен грант в размере 512 млн 631 тыс. рублей. Тратить эти деньги регион сможет на собственные нужды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, список из 40 регионов с лучшими результатами по собираемости налогов возглавила Белгородская область, получившая также самый большой «поощрительный» грант.

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