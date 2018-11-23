Нефть снизила активность

Москва, , 16:02 — REGNUM Саудовская Аравия обязалась охладить беспокойство на рынке и подталкивает сокращение добычи нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и более широкой группировки, известной как ОПЕК +, в которую входят 24 производителя нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил 22 ноября, что, учитывая низкий спрос на январскую нефть, королевство ответит соответствующим образом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«По сути сейчас выстраивается такая позиция, что Саудовская Аравия не будет осуществлять поставки нефти тем, кто в ней не нуждается, чтобы не создавать переизбыток. Сокращение начнется с декабря месяца и продолжится с начала 2019 года. Часть проблемы заключается в том, что США смягчили свои позиции в санкциях, введенных им в отношении Ирана. Эти послабления означают, что большое количество иранской нефти будет продолжать поступать на рынок, при этом снизится спрос на нефть Саудовской Аравии», — пояснил эксперт.

На встрече ОПЕК и ОПЕК+, которая состоится 6 декабря в Вене будет окончательно принято решение о сокращении добычи и поставок нефти на рынок, а также разработан план по стабилизации нефтяных котировок на ближайшее шесть месяцев.

«В связи с этим инвесторы и нефтетрейдеры значительно снизят свою активность, пока ситуация на нефтяном рынке не будет более понятной и прогнозируемой. При этом цены на нефть будут еще находиться под давлением и торговаться в зоне ценовых уровней от $60,80 — $63,66 за баррель для нефти марки Brent. Для сланцевой нефти WTI $48,70 — $54,57 за баррель», — считает Гасанов.

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