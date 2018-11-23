Без аэропорта, но с железной дорогой: в Карачаево-Черкесии мечтают о малом

Черкесск, , 15:49 — REGNUM Для экономики Карачаево-Черкесии очень важно развитие дорожной инфраструктуры. Особенно приоритетным в данной сфере является строительство автомагистрали к Черному морю по кратчайшему пути через горы. Об этом 22 ноября в ходе встречи со студентами из республики, обучающимися в Москве, заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

По его словам, эта дорога соединит несколько федеральных округов и субъектов. Такой проект может стать локомотивом для развития малого и среднего бизнеса в республике. Также перспективным проектом для КЧР могла бы стать железнодорожная ветка из Минеральных Вод до Архыза, Домбая и других населенных пунктов, считает Темрезов.

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Напомним, в ходе встречи со студентами Темрезов также отметил, что хоть Карачаево-Черкесия и не имеет своего собственного аэропорта, но особой необходимости в нем власти региона и не видят. Поскольку вблизи имеются два аэропорта — в Минеральных Водах и Ставрополе, жители республики вполне могут пользоваться ими.

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