«Росэлектроника» разработала мобильный суперкомпьютер мощностью 2,2 Пфлопс

Москва, , 15:46 — REGNUM Производительный суперкомпьютер мощностью 2,2 Пфлопс и возможностью хранения данных до 2,2 Пбайт данных разработали специалисты холдинга «Росэлектроника», сообщает 23 ноября пресс-служба предприятия.

Вычислительный модуль суперкомпьютера при размере 1900*1350*1000 мм позволяет достичь рекордной производительности и потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем аналоги, представленные на рынке.

Отмечается, что достоинством российского компьютера является возможность его размещения на базе обычных кузовов-контейнеров без специально оборудованных помещений.

Исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, комментируя разработку, пояснил, что суперкомпьютер может применяться в самых разных сферах, в том числе в космической отрасли.

«Он может использоваться для автоматического распознавания объектов при спутниковой съемке, моделирования космических летательных аппаратов и оценки состояния их бортовых систем», — сказал представитель Ростеха.

Инженеры холдинга предполагают, что компьютеры будут востребованы в области робототехники, искусственного интеллекта и технического зрения. Потенциальными потребителями готовых изделий в компании видят организации оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, технополисы, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

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