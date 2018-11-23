Отключение РФ от SWIFT никак не отразится на её населении – прогноз

Москва, , 16:03 — REGNUM Предполагаемое отключение РФ от системы SWIFT не скажется на внутреннем денежном обращении, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Что касается внутреннего денежного обращения и осуществления платежей, транзакций внутри страны, то отключение от SWIFT на этом никак не скажется, — уверен экономист. — Возможны, однако, проблемы с внешнеэкономическими транзакциями и переводами. Не только с экспортом и импортом товаров и услуг, но и по платежам по внешнему долгу. Всё это будет сложнее, дороже, вырастет время платежей и расчётов. Ведь SWIFT — это просто финансовая инфраструктура, обеспечивающая проведение платежей и движение финансовых ресурсов, в первую очередь между банками. Население напрямую этого не почувствует. Оно не в зоне риска. Проблемы будут у банков, у крупных нефтегазовых компаний, металлургических и прочих».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономического аналитика Института глобализации и социальных движений Даниила Григорьева, несмотря на то, что отключение России от системы SWIFT, безусловно, создаст проблемы при осуществлении международных сделок и перевода средств, это никак не помешает создать аналогичную систему для ведения работы в рамках собственного рынка и дружественных юрисдикций.

«Вопреки утверждениям многих публичных персон, ждущих очередного карающего удара, который обязательно должен прийти с Запада и уничтожить российский правящий режим, оснований для реальной паники не так много, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Проблема тут видится не столько в SWIFT, сколько в экономической политике России, которая принципиально направлена исключительно на внешние источники средств, капиталов, рынки для продажи минерального сырья. Серьёзнейшая зависимость от импорта, особенно в самых технологичных сферах производства, делает любой разрыв контактов с коллективным Западом наиболее болезненным».

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