Миронов: Энтузиазма при легализации самозанятых не будет

Москва, , 15:43 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не прогнозирует энтузиазма у граждан в вопросе легализации в качестве самозанятых.

«Мой прогноз — не разбегутся. Это морока, это нужно скачать приложение, нужно там все время фискальные чеки отправлять, сам себе бухгалтер. Кому нужна такая головная боль дополнительная? Я думаю, что такого энтузиазма большого не будет», — сказал Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

Совет Федерации одобрил пакет закононов о введении с 2019 года особого режима налогообложения для самозанятых. Налог для самозанятых в экспериментальном режиме планируется ввести в четырех регионах РФ — Москве, Московской и Калужской областях и в Татарии. Эксперимент будет проходить в течение десяти лет, для участия нужно будет скачать мобильное приложение «Мой налог».

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