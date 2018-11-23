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Миронов: Энтузиазма при легализации самозанятых не будет

Экономика

«Не разбегутся»

Москва, 23 ноября 2018, 15:43 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не прогнозирует энтузиазма у граждан в вопросе легализации в качестве самозанятых.

«Мой прогноз — не разбегутся. Это морока, это нужно скачать приложение, нужно там все время фискальные чеки отправлять, сам себе бухгалтер. Кому нужна такая головная боль дополнительная? Я думаю, что такого энтузиазма большого не будет», — сказал Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

Совет Федерации одобрил пакет закононов о введении с 2019 года особого режима налогообложения для самозанятых. Налог для самозанятых в экспериментальном режиме планируется ввести в четырех регионах РФ — Москве, Московской и Калужской областях и в Татарии. Эксперимент будет проходить в течение десяти лет, для участия нужно будет скачать мобильное приложение «Мой налог».

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед одобрил налоговый режим для самозанятых

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