Запад в обозримой перспективе не готов отключать РФ от SWIFT — Жуковский

Москва, , 16:01 — REGNUM Хотя вероятность отключения РФ от SWIFT и существует, не похоже, что Запад уже готов пойти по этому пути, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«С 2014 года идут разговоры, что будет отключение РФ от SWIFT, — обратил внимание Жуковский. — С тех пор ничего особо не изменилось. Как показывает практика, обычно отключение SWIFT следует уже после жёстких внешнеторговых санкций, вроде запрета на покупку нефти и газа и прочих значимых экспортных товаров страны. Поэтому я думаю, что в обозримой перспективе РФ отключение от SWIFT не грозит, если только мы не рассматриваем такой сценарий, когда усугубляется военный конфликт на Украине, начинаются прямые столкновения украинских вооружённых сил с российскими, и реакция Запада на это как на агрессию и на оккупацию территорий».

Пока же у Запада, как считает Жуковский, нет желания окончательно сжигать мосты и отрезать РФ от глобальной системы банковских расчётов.

«Но такой вариант исключать нельзя, — подчеркнул экономист. — Если и дальше будет развиваться дело Скрипалей, усугубляться ситуация на юго-востоке Украины и в Сирии, тогда санкции в виде отключения от SWIFT могут и замаячить на горизонте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, благодаря более тесным связям с Евросоюзом вероятность отключения от SWIFT для России гораздо ниже, чем для Ирана.

«Возможность такая есть, хотя сильно меньше, чем с Ираном, поскольку торговые связи у нас большие, а SWIFT ведь нужен не только нам, но и тем, кто с нами сотрудничает, с нами торгует», — заявил Журавлёв корреспонденту ИА REGNUM.