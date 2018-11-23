Тарифы на электроэнергию в Актюбинской области Казахстана снижены на 7%

Актюбинск, Казахстан, , 15:38 — REGNUM В Актюбинской области Казахстана с 1 ноября тарифы на электроэнергию снижены на 7%, до 9,62 тенге (1,72 рубля) за 1 кВт∙ч, заявил начальник отдела регионального департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Хайдар Ермашев, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».

По словам чиновника, в деятельности ТОО «Актобеэнергоснаб» в 2016—2017 году выявлены необоснованные доходы в размере 314,5 млн тенге (56,3 млн рублей). В связи с этим антимонопольное ведомство приняло меры по снижению тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что профильное ведомство разработало проект приказа по снижению цен на газ для электростанций. Мера направлена на снижение тарифов на электроэнергию.

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