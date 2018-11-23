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Работникам «Евродона» перечислено 155 млн рублей

Экономика

… в счёт задолженности по зарплате

Ростов-на-Дону, 23 ноября 2018, 15:30 — REGNUM  В счёт погашения задолженности по заработной плате перед работниками агрохолдинга «Евродон» Внешэкономбанк перечислил 155 млн рублей. Эти средства позволят совершить выплаты сотрудникам предприятия за август, сентябрь и октябрь.

По словам управляющего директора ГК «Евродон» Ильи Бобровского, в течение двух недель будет сформирован обновленный производственный план компании, который позволит наметить конкретные шаги по восстановлению предприятия.

Вопрос об оптимизации штатной численности сотрудников компании пока не идет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ранее была закрыта задолженность «Евродона» по газу и электроэнергии. Общий долг за потребленные энергоресурсы превысил более 100 млн рублей.

На минувшей неделе на предприятии появилось 277 тыс. голов птенцов, которые наберут необходимую массу в течение 135 дней. В инкубаторах агрохолдинга находится 282 тыс. яиц, родительское стадо насчитывает 76 тыс. голов.

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