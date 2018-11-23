За отопительным сезоном в РФ будут следить жилищные инспекции

Москва, , 15:26 — REGNUM В России старт отопительного сезона прошёл в штатном режиме, без аварий или введения режима ЧС. Отопительный сезон 2018 — 2019 гг. стартовал 19 августа на Ямале и по данным на 22 ноября идёт на территории всех субъектов РФ, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев, сообщается на сайте министерства.

По его словам, в целом по стране жилищный фонд, котельные, тепловые, водопроводные, электрические сети подготовлены на 100%. Паспорта готовности получили 79,4% муниципальных образований. Самая высокая доля выданных паспортов — в Северо-Кавказском ФО (96,8%), самая низкая — в Дальневосточном ФО (55,2%).

В 2018 году при подготовке в проведению отопительного сезона был проведен эксперимент, в котором участвовали 46 регионов России. Так, в этих регионах в комиссии по подготовке к зиме были привлечены органы государственного жилищного надзора.

«Это обеспечило эффективный контроль готовности не только котельных и сетей, но и жилищного фонда. В 2019 году к этой работе подключатся жилищные инспекции всех субъектов РФ», — подчеркнул Якушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября глава Минстроя Владимир Якушев призвал глав субъектов РФ обеспечить 100%-ный запас топлива в каждом муниципальном образовании и своевременно предупреждать возможные внештатные ситуации на объектах ЖКХ.

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