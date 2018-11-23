С начала года экономика Киргизии выросла на 2%

Бишкек, , 15:24 — REGNUM В январе — октябре 2018 года рост валового продукта Киргизии сложился на уровне 2%, а номинальный объем ВВП составил 420 млрд сомов (более 396,2 млрд рублей). Индекс потребительских цен в этот период снизился на 0,9%. Такие данные приводит пресс-служба министерства финансов.

С начала года объем производства промышленной продукции снизился на 1,4%. Причиной тому послужил спад на 35,6% в сфере добычи полезных ископаемых.

Объем продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства составил около 183,7 млрд сомов (свыше 173,2 млрд рублей) и увеличился на 2,5%.

Общий объем валовой продукции строительства за эти месяцы сложился в сумме около 101 млрд сомов (более 95,2 млрд рублей), а реальный темп роста достиг 8,3%.

В сфере услуг реальный рост составил 2%. При этом услуги оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов улучшили свои показатели на 5,3%, другие направления услуг розничной торговли — на 3,8%, услуги гостиничного и ресторанного бизнеса — на 7,1%, услуги перевозок пассажиров — на 3%, услуги грузоперевозок — на 3,7% и услуги почтовой и курьерской деятельности — на 1,2%. В то же время объем услуг связи снизился на 7,7%.

Внешнеторговый оборот в январе — сентябре 2018 года достиг $4 млрд 814,1 млн (более 315,8 млрд рублей) и вырос в сравнении с аналогичным периодом минувшего года на 7,3%. При этом экспорт киргизстанской продукции упал на 3,1% и составил $1 млрд 177,4 млн (более 77,2 млрд рублей), а импорт зарубежных товаров в Киргизию вырос на 11,2% — до $3 млрд 636,7 млн (около 238,6 млрд рублей).

По состоянию на конец октября 2018 года численность официально зарегистрированных безработных в Киргизии составила 70,1 тысячи человек и увеличилась по сравнению с январем — октябрем 2017 года на 10,5%.

Реальный рост среднемесячной заработной платы за первые 9 месяцев текущего года сложился на уровне 4,3%, а в номинальном выражении среднемесячная заработная плата составила 15 752 сома (14 860 рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, объем валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2017 года превысил 520,9 млрд сомов (более 491,4 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился в сравнении с 2016 годом на 4,6%. Инфляция по итогам минувшего года выросла на 3,2%.

Промышленность в этот период произвела продукции на 94,9 млрд сомов (более 89,5 млрд рублей), сельскохозяйственная отрасль — на 64,2 млрд сомов (более 60,5 млрд рублей), сфера строительства — на 42,9 млрд сомов (около 40,5 млрд рублей), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — на 93,2 млрд сомов (87,9 млрд рублей).