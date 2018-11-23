В Павлодарской области Казахстана сформирован алюминиевый кластер

Астана, , 15:27 — REGNUM В Павлодарской области Казахстана спустя 10 лет после запуска Казахстанского электролизного завода (КЭЗ) по производству алюминия удалось сформировать полноценный алюминиевый кластер, сообщает 23 ноября издание «Капитал».

Старший банкир дирекции по работе с клиентами Банка развития Казахстана (БРК) Бахытжан Омаров отметил, что в республике нет аналогов КЭЗ. В настоящее время завод производит 250 тыс. тонн продукции в год.

Отметим, в Павлодарской области создан полный цикл алюминиевой промышленности: от выпуска глинозема до производства чистого алюминия. Кроме того, в регионе налажено производство легированного сплава, который используется на автомобильном рынке.

На долю Павлодарской области приходится 100% производства первичного алюминия. Продукция предприятия экспортируется более чем в 20 стран мира.

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