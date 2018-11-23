В Киргизии повысят налог на вывоз золотосодержащей руды

Бишкек, , 15:13 — REGNUM Власти Киргизии разработали проект закона о разделении ставки налога на доходы горнорудных компаний на две категории — отдельно для золотосодержащих руд и концентратов, и отдельно на золотой сплав и аффинированное золото. Об этом заявил начальник управления фискальной политики министерства экономики Кубан Айдаралиев, выступая на пресс-конференции.

По словам чиновника, такие изменения нужны для того, чтобы золотосодержащие руды и концентраты перестали вывозить из Киргизии и начали производить больше золота внутри страны, а не за ее пределами.

«Действующая ставка на налог распределена на 11 групп в зависимости от стоимости золота, и она установлена от 1% от 20%. Изменение ставок на доход предусматривает повышение ставки на золотосодержащие руды и концентраты на 3%. Наше цель, чтобы наше золото перерабатывалось здесь», — подчеркнул он.

Также представитель минэкономики отметил, что в настоящее время в Киргизии внутренняя потребность в золоте составляет около 5,5 тонны. Из них около 2,5 тонны нужно национальному банку, а остальные 3 тонны — местным ювелирам.

«К сожалению, на внутреннем рынке такого объема золота нет и поэтому наши ювелиры вынуждены закупать золото за пределами республики», — подытожил Кубан Айдаралиев.

Напомним, по официальным данным, сейчас на территории Киргизии работают 7 компаний, выпускающих золотосодержащие руды и концентраты. Крупнейшей из них является СП «Кумтор», разрабатывающая одноименное золоторудное месторождение.

Отметим, что по итогам 2017 года из Киргизии в другие страны было вывезено 53 тысяч тонн золотосодержащей руды и концентратов, а также около 3 тонн золота. А январе — сентябре 2018 года из республики вывезли порядка 55 тысяч тонн руды и концентратов, а также 3,8 тонны золота.